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Ученые объяснили, чем опасны новые мутации коронавируса

Светлана Головина
09:39 21.02.2021
Изменение вируса может снизить эффективность методов и вакцин, используемых при лечении, а также спровоцировать повторное заражение у переболевших.
Ученые объяснили, чем опасны новые мутации коронавируса
© Фото: Prabin Ranabhat, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В ходе исследования распространения коронавируса специалисты Бернского университета пришли к выводу, что сейчас в мире появились условия для возникновения новых мутаций, которые могут осложнить борьбу с инфекцией. Вирус COVID-19 до сих пор продолжает активно распространяться по всему миру, несмотря на то, что у части населения уже есть антитела.

По словам ученых, сочетание высоких показателей передачи и частичная иммунизация способствует появлению наиболее летальных вариантов мутаций.

Эпидемиолог Эмма Ходкрофт отметила, что, если у всех есть иммунитет, вирус практически не циркулирует и не может адаптироваться, когда у населения нет антител, давление на вирус отсутствует.

«Эта средняя часть, где у вас есть частично вакцинированная популяция или частично иммунная популяция с большим количеством циркулирующих вирусов, это своего рода ваша опасная точка», - цитирует специалиста The Wall Street Journal.

Новые мутации COVID-19 также могут снизить эффективность методов и вакцин, используемых при лечении, а также спровоцировать повторное заражение у переболевших.

Для минимизации данных проблем ученые напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции, мер личной гигиены и необходимости прививания.

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