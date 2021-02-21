Ученые объяснили, чем опасны новые мутации коронавируса

В ходе исследования распространения коронавируса специалисты Бернского университета пришли к выводу, что сейчас в мире появились условия для возникновения новых мутаций, которые могут осложнить борьбу с инфекцией. Вирус COVID-19 до сих пор продолжает активно распространяться по всему миру, несмотря на то, что у части населения уже есть антитела.

По словам ученых, сочетание высоких показателей передачи и частичная иммунизация способствует появлению наиболее летальных вариантов мутаций.

Эпидемиолог Эмма Ходкрофт отметила, что, если у всех есть иммунитет, вирус практически не циркулирует и не может адаптироваться, когда у населения нет антител, давление на вирус отсутствует.

«Эта средняя часть, где у вас есть частично вакцинированная популяция или частично иммунная популяция с большим количеством циркулирующих вирусов, это своего рода ваша опасная точка», - цитирует специалиста The Wall Street Journal.

Новые мутации COVID-19 также могут снизить эффективность методов и вакцин, используемых при лечении, а также спровоцировать повторное заражение у переболевших.

Для минимизации данных проблем ученые напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции, мер личной гигиены и необходимости прививания.