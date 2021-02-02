Ветеран Войны и благотворитель Том Мур умер от коронавируса

Ветеран Второй Мировой войны, Сэр Том Мур умер от коронавируса в возрасте 100 лет. Об этом сообщил телеканал ITV.

Мур был доставлен в госпиталь в воскресенье, он жаловался на проблемы с дыханием. Его дочь, Ханна, сообщила журналистам, что Том болел пневмонией, а «на прошлой неделе он получил положительный тест на COVID-19».

Сэр Том Мур известен как благотворитель - он собрал для врачей, борющимся с коронавирусом, 32,7 миллиона фунтов. Соболезнования семье ветерана выразила королева Великобритании Елизавета II.