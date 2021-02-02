Платить или доказать: при каких условиях можно оспорить штраф за нарушение ПДД

Штраф за нарушение ПДД можно будет оспорить, если правила пришлось нарушить из-за непогоды. Например, в снегопад проблематично рассмотреть разметку, когда там начинается или заканчивается выделенная полоса для пассажирского транспорта. Основанием для отмены мзды являются данные камер фото и видео-фиксации.

Они беспристрастно щелкают фотообъективами фиксируя миллионы нарушений. Какие только «письма счастья» не приходят автолюбителям, благодаря камерам наблюдения, которые уже повсюду. В абсолютном большинстве случаев штрафуют за дело, но бывает, что пытаются наказать за парковку в неположенном месте, когда машина стоит на эвакуаторе.





«Мне пришел штраф, узнал случайно, когда разбирал уведомления в телефоне. Я возвращался домой в непогоду по незнакомому шоссе, был снегопад, разметки не было. Когда пришел штраф, я узнал, что ехал по автобусной полосе», - поделился Илья Матевосов.

Несмотря на то, что в ПДД четко прописано, если не видно разметки, значит вины водителя нет, камеры поправку на это не делают. И в такой ловушке может оказаться каждый. Оказывается, аппаратура не видит ни грязи, ни снега на дороге. Объектив работает по четко заданным параметрам.

«Камера - цифровое оптическое устройство, это означает, что ей нет необходимости видеть положения на дороге. На сухой дороге размещают по цифровой линии. Это неважно, прикрывает снег разметку или нет, сама камера определяет момент пересечения сплошной, это цифровая размеченная разметка видит цифровым образом разметку», - рассказал заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ Султан Жанказиев.

В ГИБДД заявили, что штраф можно оспорить, если нарушение происходило в условиях непогоды, и если водитель сможет доказать, что разметка была не видна. Но странно здесь другое, как такие квитанции появляются в почтовых ящиках. Ведь существует целый штат специалистов, которые изучают все материалы прежде, чем выписать штраф.

«Техник в первую очередь обращает внимание на состояние проезжей части. Если она занесена снегом, например при таких составах, как выезд на выделенную поляы2фосу или пересечение сплошной линии разметки, то такой материал, для дальнейшей обработки в ГИБДД не передается», - сказал заместитель руководителя Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

Нельзя исключать того фактора, что невнимательность оператора накладывается на технические ошибки, отсюда и противоречивые протоколы. Но ведь иногда ситуация доходит до абсурда. Москвич Сергей Матушкин застрял в пробке в районе Парка Горького и теперь вынужден доказывать в суде, что не совершал остановку в неположенном месте.

«Я стоял в пробке, налево я повернуть не мог, потому что там то плотный поток. И здесь мне приходит постановление о том, что камера, работающая в автоматическом режиме, зафиксировала нарушение, а именно остановка в неположенном месте под знаком. Я двигался, при этом в постановлении даже видно, что мой автомобиль стоит, за мной авто стоит и передо мной стоит авто», - рассказал автомобилист Сергей Матушкин.

Сейчас камеры могут зафиксировать любое движение на дороге. Несколько недель назад был выписан первый автоматический штраф за не пристегнутый ремень. А еще объектив теперь может распознать телефон в руке водителя. Правда если вы за рулем просто приложите руку к голове, то нет гарантии, что не получите «письмо счастья». Доказывайте потом, что не пользовались гаджетом, а лишь поправляли прическу.

«Проблема в том, что при осмотре фотоматериалов с камер фотофиксации у инспектора недостаточно времени чтобы оценить всю ситуацию. Восемь секунд на осмотр одного фотоматериала. Инспектор не успевает разобраться с фактическими обстоятельствами», - уточнил автоэксперт Михаил Никитин.

Только в прошлом году 137 с половиной миллионов нарушений попали в объективы дорожных камер. Если взять официальную статистику, то из 100 тысяч протоколов 1 ошибочный, это без малого полторы тысячи невиновных водителей.