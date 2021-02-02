«Математика для него - искусство»: коллега «Учителя года» рассказала о его лучших качествах

Коллега Михаила Гурова, завоевавшего премию «Учитель года», рассказала о его качествах и достижениях. По словам преподавателя мировой культуры Яны Калюжной, Гуров всегда достигал поставленных задач и является отличным примером для подрастающего поколения.

«Я сама принимала участие в конкурсе "Учитель года" и заняла второе место. Михаил посчитал это несправедливым и сам долго не решался принимать участие. Но все же решился и победил. Справедливость восторжествовала. Он очень трудолюбивый и добрый учитель. Математика для него не просто наука, а настоящее искусство» - рассказала Калюжная.

Преподаватель математики Сергей Петров отметил, что Гуров принял участие в защите теоремы своего ученика, которая проходила в Лос-Анджелесе. Также Петров отметил высокий уровень подготовки учеников, которым преподавал Гуров.

Церемония вручения премии «Учитель года» состоялась в Волгограде. Участие принимали 85 педагогов со всей страны. Михаил Гуров стал абсолютным победителем. Награду ему вручил министр просвещения Сергей Кравцов.