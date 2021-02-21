Пережившая клиническую смерть девушка рассказала, как «парила» над врачом

Почетный профессор в сфере психиатрии и нейробихевиоральных наук Университета Вирджинии Брюс Грейсон поделился в своей книге «После: Путешествие скептического ученого к пониманию жизни и за ее пределами» загадочной ситуацией.

Он рассказал о женщине по имени Холли, которая лечилась у него, пока он был стажером-психиатром. Доктор Грейсон был направлен в Вирджинию, чтобы вылечить Холли после ее передозировки в общежитии.

Проснувшись на следующий день после передозировки Холли сказала доктору Грейсону о том, что помнит его еще со «вчерашнего вечера». Она отметила, что последовала за ним и своей соседкой Сьюзен в комнату для допросов и «парила над ними, пока они разговаривали».

Профессор отметил, что Холли могла пересказать весь разговор между ним и Сьюзен, несмотря на то, что не разговаривала со своей соседкой по комнате с момента передозировки. Она также рассказала, что помнит у доктора Грейсона «красное пятно на галстуке» во время разговора со Сьюзен. Профессор, в свою очередь, признал, что пролил на свой галстук томатный сок утром в тот день.

«Моей непосредственной реакцией был почти ужас. Этого не может быть», - передает Daily Express слова доктора.

В своей книге автор также описал и другие случаи клинической смерти. Так, например, 56-летний водитель грузовика вспомнил, как наблюдал свою собственную операцию коронарного шунтирования после сердечного приступа на работе. Он рассказал, что его глаза были заклеены скотчем, грудь вскрыта, а сердце обнажено.

Явление клинической смерти - предмет дискуссий в научном сообществе, причем некоторые рассматривают эти видения как галлюцинации, в то время как другие полагают, что переживания являются сугубо духовными.

«Я думаю, что доказательства в подавляющем большинстве указывают на то, что физическое тело не является тем, чем мы являемся», - предположил врач.

Доктор рассказал, что клиническую смерть переживали порядка 5% людей. Этот опыт может полностью изменить отношение пациентов к жизни.