В МВД предложили хранить отпечатки пальцев россиян до их 100-летия. Об этом сообщается на официальном сайте.

В ведомстве объяснили, что в государстве идет рост числа граждан старше 80 лет, а по достижении этого возраста возможны заболевания, которые ведут к потере памяти. Так, предлагается внести изменения в 13 статью закона «О государственной дактилоскопической регистрации».

На сегодняшний день, согласно действующему закону, такие данные хранятся до наступления 80-летия граждан или до момента их смерти.