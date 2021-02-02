Прокуратура Москвы проводит проверку по факту травмы ребенка при срыве лифта

Тушинская межрайонная прокуратура проведет проверку по факту инцидента с лифтом в жилом доме, при котором пострадал 12-летний мальчик. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе организацией, ответственной за обслуживание, эксплуатацию и безопасность лифтового оборудования» - говорится в сообщении.

О срыве лифта в жилом доме на улице Ангелов переулок агентству ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По его словам, у пострадавшего мальчика имеются переломы.