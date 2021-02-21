Врачи оценили состояние пострадавших при обрушении фабрики в Норильске

Состояние пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске стабильно тяжелое. Об этом заявили в краевом Минздраве.

«Пять человек находятся в стабильно тяжелом состоянии. Четверо из них переведены в отделение, еще один находится в реанимации. Всем оказывается медицинская помощь, пострадавшие находятся под медицинским наблюдением», - передает ТАСС слова представителей пресс-центра.

Обрушение на фабрике произошло на улице Горная, 27 в 00:44 по московскому времени. Конкретная причина ЧП пока выясняется. В результате случившегося погибли три человека и еще пятеро оказались в больнице с повреждениями различной степени тяжести.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ - «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следователи задержали четверых сотрудников из числа руководства - начальника отдела по техническому надзору, главного инженера и начальника дробильного цеха предприятия, а также сотрудника ремонтно-строительного треста, ответственного за допуск рабочих к труду.