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Спрогнозированы сроки появления городов на Марсе

Светлана Головина
08:52 21.02.2021
Для массовой отправки людей на Красную планету нужны качественные силовые установки, а также системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды.
Спрогнозированы сроки появления городов на Марсе
© Фото: Ferrari, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Президент «Марсианского общества», инженер Роберт Зубрин заявил, что присутствие людей на Марсе станет возможно к концу десятилетия, а первый город-миллионник появится к 2100 году.

По словам специалиста, планы основателя SpaceX Илона Маска начать пилотируемые полеты на Марс в ближайшие шесть лет достаточно сомнительны.

«К 2026 или 2028 году он сможет оправлять на Марс корабли Starship с грузом или роботомиссиями и только начать автоматизированное строительство базы», - отметил Зубрин.

Для того, чтобы на Красную планету массово отправлять людей нужна грамотная и тщательная подготовка - силовые установки, системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды. Специалист допустил, что человеческий город появится только в 2070 году и посетить его смогут около тысячи людей, которые подготовят индустриальные возможности.

«Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять свое присутствие, станем городом к 2070, городом-миллионником или даже больше к 2100», - цитирует РИА Новости Зубрина.

Марсоход NASA Perseverance совершил успешную посадку на Красную планету 18 февраля. Аппарат отправлен для изучения геологии планеты и проведения экспериментов.

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