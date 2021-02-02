Ученые разработали окна из прозрачного дерева

Ученые Университета Мэриленда разработали способ создания прозрачного дерева, которое можно использовать в качестве окон. Материал может стать экологически чистой альтернативой стеклу. Об этом сообщает издание Independent.

Для создания материала на поверхность дерева наносится пероксид водорода, после чего он оставляется под ультрафиолетовым освещением, которое сравнимо с естественным солнечным светом. Затем дерево вымачивается в этаноле, а поры заполняются эпоксидной смолой.

В результате получается материал, сопоставимый по прочности и легкости со стеклом. Также дерево обеспечивает лучшую изоляцию. По словам ученых, прозрачное дерево может быть биоразлагаемой и простой в утилизации альтернативой стеклу.