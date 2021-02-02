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Экономист разъяснил, какие категории россиян имеют право на две пенсии

Егор Левин
18:36 02.02.2021
Для того чтобы узнать, имеет ли право гражданин получать вторую пенсию, необходимо обратиться в органы социального обеспечения, напомнил эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press
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Кандидат экономических наук разъяснил «Звезде», какие категории россиян имеют право на двойную пенсию. По словам эксперта, ввиду большого числа различных категорий и регулирующих законов, таковыми могут быть лица из разных социальных категорий.

«Как правило, одна пенсия - по пенсионному обеспечению, вторая - это пенсионное страхование. Категорий очень много, например, инвалиды вследствие военной травмы из числа лиц, проходивших военную службу по призыву. К указанным в законе гражданам при реализации права на получение одновременно двух пенсий приравниваются лица, ставшие инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, а также получившие инвалидность вследствие аварии на производственном объединении “Маяк”. Таких нюансов очень много», - привел пример Добромыслов.

По словам доцента РАНХиГС, весь перечень лиц, правомочных получать двойную пенсию, указан в российском законодательстве. Там же указаны и конкретные виды пенсий в зависимости от условий их получения. Добромыслов отметил, что постепенно число категорий, подпадающих под данное законодательство, постепенно физически сокращается.

«Достаточно обратиться в органы социального обеспечения и там получить разъяснения, имеете ли вы право на вторую пенсию», - заключил специалист.

Ранее в Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на досрочный выход на пенсию. В частности, как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о работниках вредных и опасных условий труда, представителях некоторых профессий за выслугу лет, а также жителях Севера.

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