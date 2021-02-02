Экономист разъяснил, какие категории россиян имеют право на две пенсии

Кандидат экономических наук разъяснил «Звезде», какие категории россиян имеют право на двойную пенсию. По словам эксперта, ввиду большого числа различных категорий и регулирующих законов, таковыми могут быть лица из разных социальных категорий.

«Как правило, одна пенсия - по пенсионному обеспечению, вторая - это пенсионное страхование. Категорий очень много, например, инвалиды вследствие военной травмы из числа лиц, проходивших военную службу по призыву. К указанным в законе гражданам при реализации права на получение одновременно двух пенсий приравниваются лица, ставшие инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, а также получившие инвалидность вследствие аварии на производственном объединении “Маяк”. Таких нюансов очень много», - привел пример Добромыслов.

По словам доцента РАНХиГС, весь перечень лиц, правомочных получать двойную пенсию, указан в российском законодательстве. Там же указаны и конкретные виды пенсий в зависимости от условий их получения. Добромыслов отметил, что постепенно число категорий, подпадающих под данное законодательство, постепенно физически сокращается.

«Достаточно обратиться в органы социального обеспечения и там получить разъяснения, имеете ли вы право на вторую пенсию», - заключил специалист.

Ранее в Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на досрочный выход на пенсию. В частности, как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о работниках вредных и опасных условий труда, представителях некоторых профессий за выслугу лет, а также жителях Севера.