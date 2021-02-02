Мексика подписала контракт на поставку «Спутника V»

Глава минздрава Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на поставку в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в ходе пресс-конференции в национальном дворце.

«Вчера министр здравоохранения Хорхе Алькосер подписал контракт на поставку вакцины "Спутник V"» - заявил замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал разработку российской вакцины от COVID-19 свидетельством успеха отечественной науки. Об этом говорится в сообщении правительства страны, которое было опубликовано по итогам телефонных переговоров Обрадора с российским лидером Владимиром Путиным.