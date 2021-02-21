В Нижегородской области машину разорвало пополам в результате аварии

В Нижегородской области на 154 километре трассы Владимир — Муром — Арзамас столкнулись две легковые машины.

Согласно информации регионального ГИБДД, водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и врезался в иномарку «Шевроле». Произошел удар такой силы, что отечественную машину разорвало пополам.

По данным МЧС, в результате происшествия погиб пассажир «ВАЗ», мужчина 1974 года рождения. Еще пять человек пострадали, в том числе двое детей. По факту произошедшего заведено уголовное дело.