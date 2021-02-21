Детали горящего двигателя летевшего над Колорадо самолета упали на жилой квартал

В Соединенных Штатах у пассажирского самолета в небо загорелся двигатель, в результате чего его детали упали на участки жителей штата Колорадо. Видео и фото инцидента было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, что двигатель самолета полностью охвачен огнем, но продолжает функционировать. Часть обшивки корпуса уже, видимо, упала на землю.

Отмечается, что одна из крупных деталей двигателя рухнула на задний двор одного из жителей.

Информация о пострадавших не поступала. Самолет успешно совершил посадку в аэропорту вылета города Денвер.