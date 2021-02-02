Мужчина завещал целое состояние жителям французской деревни, спасшим его семью от нацистов

Житель Австрии оставил после своей смерти целое состояние французской деревне Шамбон-сюр-Линьон в благодарность за спасение от нацистов во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает ABC 7 News.

В 1943 году еврейский беженец по имени Эрих Швам приехал в эту деревню вместе с матерью и отцом. После 1940 года Шамбон-сюр-Линьон и окрестные деревни принимали евреев-беженцев, в основном детей.

В декабре 2020 года Эрих Швам скончался. В завещании, датированном 9 ноября, мужчина написал, что хочет отблагодарить жителей деревни и оставляет им крупную сумму. Свое пожертвование он попросил потратить на финансирование стипендий и местных школ.

Точная сумма не разглашается, но составляет по меньшей мере несколько сотен тысяч евро.