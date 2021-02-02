Находка на острове Джерси раскрыла общую тайну неандертальцев и Homo sapiens

Неандертальцы скрещивались с древними людьми Homo sapiens. В результате на свет появлялись представители гибридной популяции. Останки одного из потомков подобного смешанного союза были обнаружены в пещере Ла-Котт-де-Сен-Брелад на острове Джерси.

Как пишет Independent, речь идет о 13 зубах, найденных еще в начале XX века, однако идентифицировать их удалось только сейчас.

Ученые Кентского университета обратили внимание на характерные для обоих видов анатомические особенности. В частности, внешне такое строение зубов типично для неандертальцев, однако «шейка» зуба и отсутствие поперечных гребней свойственны представителям человека разумного.

Возраст зубов, найденных на юго-западе острова, составляет порядка 48 тысяч лет.

О том, что неандертальцы и Homo sapiens скрещивались, науке известно уже давно. Генетические исследования помогли найти порядка 2% неандертальских генов, которые есть у большинства современных людей, однако находка в Джерси – первый случай обнаружения убедительных физических доказательств такой связи. Кроме того, впервые следы гибридной популяции были найдены так далеко в Западной Европе.