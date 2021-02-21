Иммунолог назвал продукты, чаще всего вызывающие аллергию

Аллергическую реакцию - атопический дерматит или экзему - могут вызвать продукты, которые человек чаще всего употребляет в пищу. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

В перечне наиболее распространенных аллергенов оказались коровье молоко, пшеница, яица, мясо птицы и различные аллергены рыбы.

Чтобы избежать неблагоприятной реакции нужно всегда индивидуально смотреть спектр аллергенов. Сейчас их определить можно с помощью диагностики, сдав анализ крови.

«Лечение пищевой аллергии, с одной стороны, простое, с другой - сложное. Если полностью исключить из пищи причинно-значимый аллерген, то все симптомы исчезают», - отметил специалист в интервью RT.

Билибок акцентировал, что главная сложность заключается в том, что некоторые пищевые аллергены очень распространены, из-за чего составить план-питания, исключающий их полностью, достаточно сложно.

Помочь в этом смогут профессиональные диетологи, которые учтут все показатели и смогут выстроить диету.

Также иммунолог рассказал, что существует степень выраженности аллергии, когда продукт может внезапно вызвать у человека реакцию, например крапивницу от употребления цитрусовых или орехов. Еще одним проявлением пищевой аллергии может быть нарушение работы пищеварительного тракта.