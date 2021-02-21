На Сахалине кита редкого вида выбросило на берег

В районе села Горнозаводск на Сахалине на берег выбросило мертвого кита. Эксперты полагают, что этот вид - редкий черный плавун.

Такое предположение удалось сделать благодаря размерам животного - в длину он порядка 8,5 метров. Как правило, длина тела северного плавуна составляет 10,7—12,8 метров - поэтому, как считают специалисты, кит вполне может быть редчайшим малым плавуном. Или же, возможно, что этот кит был еще молодым, не успев достигнуть взрослого размера.

В настоящий момент остается ожидать результаты экспертизы из Москвы: производятся поиски человека, который сможет привезти образец кожи кита в столицу.