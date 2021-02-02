В Сочи раньше срока зацвела мимоза. Обычно этот желтый вестник весны появляется во второй половине февраля, в этом году из-за теплой зимы цветение началось раньше. Не повлияли даже морозы, которые несколько дней держались на курорте.

В Севастополе, окрасив улицы нежно-розовым цветом, зацвел миндаль. Но если наступит похолодание, урожай может погибнуть. Пока же синоптики минусовой температуры на юге не прогнозируют.



Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали погоду в феврале. В ряде регионов страны ожидаются аномально высокие температуры в феврале. Необычное для этого времени тепло придет в Северо-Кавказский и Южный ФО, а также в Крым, Хакасию, Красноярский край и юг Западной Сибири. На некоторых территориях Дальнего Востока, напротив, ожидаются аномальные холода.