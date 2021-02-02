Прокурор попросила суд отправить Навального в колонию общего режима

Прокурор поддержал ходатайство ФСИН о заключении Алексея Навального в колонию общего режима на срок 3,5 года.

«Хочу напомнить, что Навальный - единственный дважды условно осужденный человек в РФ. Больше ни к кому такое чрезвычайное снисхождение суда не применялось» - отметила прокурор Екатерина Фокина.

Ранее представитель ФСИН в ходе судебного заседания попросил заменить условный срок Алексею Навальному на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Отмечается, что Навальный был задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу «Ив Роше». Окончательное решение суда будет объявлено в 20:00 по московскому времени.