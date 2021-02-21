Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на требование WhatsApp

Сенатор Алексей Пушков заявил, что новое пользовательское соглашение WhatsApp заставит многих пользователей использовать альтернативу. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего «Большого Брата»», - считает сенатор.

По словам Пушкова, пользователи найдут альтернативу «из чувства протеста».

В январе WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех передавать свои личные данные в рекламную систему Facebook и его «семейство приложений» для анализа их привычек и вкусов. Изначально его внедрение было запланировано на 8 февраля, но было перенесено на 15 мая, чтобы пользователи могли подробнее ознакомиться с обновлениями и принять их.

В то же время, Павел Дуров выразил мнение, что новая политика мессенджера поспособствовала ускоренному переходу пользователей из WhatsApp в Telegram.