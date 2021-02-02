Путин призвал не ограничивать свободу слова в соцсетях

Владимир Путин, президент Российской Федерации, заявил, что правительству следует реагировать на контент, публикуемый в социальных сетях, но призвал не ограничивать свободу выбора и слова. Об этом российский лидер сказал в ходе онлайн-встречи с лауреатами «Учитель года».

«Конечно, мы должны об этом думать, должны как-то реагировать на это. В то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека: свободу выбора, свободу слова» - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что социальные сети созданы в первую очередь для получения прибыли. По мнению Путина, создатели интернет-платформ «плевать хотели» на содержание распространяемого контента, до тех пор, пока это позволяет извлекать деньги и «управлять сознанием» россиян.