Ученые заявили о сохранении иммунитета после COVID-19 в течение восьми месяцев

Эксперты из австрийского Медицинского университета Инсбрука заявили о сохранении иммунитета у переболевших COVID-19 в течение восьми месяцев. Ученые наблюдали за иммунитетом у людей, заразившихся на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии - его считают ареной первого «супер-распространителя» коронавируса в Европе.

Так, выяснилось, что почти 90% людей, которые дали положительный результат теста в апреле, все еще имели антитела к вирусу в ноябре.

Исследованием руководила доктор Вегене Тамире Борена. Она утверждает, что результаты этого исследования подтверждаются аналогичными исследованиями, проведенными в других местах.

«То, что мы обнаружили, сильно коррелирует с результатами нескольких других исследований, вышедших, например, в Англии несколько недель назад, в результате которых обнаружилось, что 88% людей все еще имеют иммунитет после шести месяцев», - передает Euronews слова женщины.

Ранее глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин заявил, что иммунитет к коронавирусу у тех людей, кто перенес инфекцию, сохраняется до пяти месяцев. Примерно через три месяца после выздоровления уровень иммунитета начинает снижаться.