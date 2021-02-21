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Ученые заявили о сохранении иммунитета после COVID-19 в течение восьми месяцев

Алена Миронова
07:39 21.02.2021
Выяснилось, что почти 90% людей, которые дали положительный результат теста в апреле, все еще имели антитела к коронавирусу в ноябре.
Ученые заявили о сохранении иммунитета после COVID-19 в течение восьми месяцев
© Фото: TOBIAS STEINMAURER, imago-images.de, Globallookpress
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Эксперты из австрийского Медицинского университета Инсбрука заявили о сохранении иммунитета у переболевших COVID-19 в течение восьми месяцев. Ученые наблюдали за иммунитетом у людей, заразившихся на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии - его считают ареной первого «супер-распространителя» коронавируса в Европе.

Так, выяснилось, что почти 90% людей, которые дали положительный результат теста в апреле, все еще имели антитела к вирусу в ноябре.

Исследованием руководила доктор Вегене Тамире Борена. Она утверждает, что результаты этого исследования подтверждаются аналогичными исследованиями, проведенными в других местах.

«То, что мы обнаружили, сильно коррелирует с результатами нескольких других исследований, вышедших, например, в Англии несколько недель назад, в результате которых обнаружилось, что 88% людей все еще имеют иммунитет после шести месяцев», - передает Euronews слова женщины.

Ранее глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин заявил, что иммунитет к коронавирусу у тех людей, кто перенес инфекцию, сохраняется до пяти месяцев. Примерно через три месяца после выздоровления уровень иммунитета начинает снижаться.

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