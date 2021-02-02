Гинцбург рассказал о длительности защиты вакцины "Спутник V" от коронавируса

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что есть надежда на то, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет защищать два года или дольше.

«У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия данного вакцинного препарата. Будет продолжаться не несколько месяцев и даже не год, а по крайней мере два года и более», ― рассказал он.

Александр Гинцбург также заявил, что вакцина «Спутник V» показала примерно одинаковую эффективность от COVID-19 при применении в разных возрастных группах.