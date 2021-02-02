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Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту

Светлана Иванова
17:10 02.02.2021
Новый имплантат, меняющий форму роговицы, устанавливается всего за одну минуту.
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
© Фото: Jochen Tack, imagebroker, Globallookpress
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Ученые разработали новый имплантат для лечения возрастного снижения зрения, из-за чего люди часто обзаводятся очками для чтения.
Имплант вставляется в центр роговицы и меняет ее форму, благодаря чему у людей улучшается фокусировка зрения.

Конструкция сделана из синтетического коллагена, структура которого напоминает ткань роговицы. Благодаря этому разработчики новинки ожидают  снижения количества осложнений по сравнению с применением других имплантатов, пишет Daily Mail.

Преимуществом конструкции является малоининвазивный и менее травмирующий, по сравнению с классическими операциями по лечению пресбиопии, способ установки имплантата. Во-первых, на его установку уходит всего минута, во-вторых, этот процесс является обратимым, что особенно важно, если зрение продолжит снижаться, отметили врачи.

В настоящее время в Австрии проходят испытания разработки, в них принимают участие более 100 пациентов с пресбиопией, то есть аномалией рефракции глаза, при которой человек не может рассмотреть мелкий шрифт или маленькие предметы на близком расстоянии. Участники эксперимента будут находиться под наблюдением офтальмологов в течение года после установки имплантата.

При этом предыдущее испытание, которое провели сотрудники Университета Линчепинга в Швеции с участием шести пациентов, показало, что имплантат улучшил зрение людей, столкнувшихся с пресбиопией.

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