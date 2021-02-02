Путин поздравил победителя конкурса «Учитель года России»

Президент России Владимир Путин поздравил Михаила Гурова - учителя математики из Ростовской области. Он стал абсолютным победителем конкурса «Учитель года России – 2020». Кандидат математических наук работает в школе уже 10 лет.

«Вы стали лауреатами этого замечательного, можно сказать легендарного конкурса "Учитель года". Конечно, отдельно хочу отметить абсолютного победителя Михаила Гурова. Рад вас видеть», - сказал Путин в ходе онлайн-встречи с призерами конкурса.

Он также добавил, что конкуренция на конкурсе была острой и каждый из участников по достоинству претендовал на столь высокое звание. По мнению президента, каждый из лауреатов не только доказал право носить звание учитель года, пройдя через конкурсные испытания, получив оценку коллег, но и своей ежедневной работой в школе.

«Новаторство, дух лидерства, чувство одной большой команды — это стержневые вещи для системы образования, а учительский труд - благородный, творческий, нелегкий, вне всякого сомнения, очень ответственный и всегда вызывает особое уважение», - заключил Владимир Путин.

Ранее стало известно, что в российских школах в десяти пилотных регионах введут новую должность советника директора по воспитательной работе. Вакансия на нее откроется с 1 марта 2021 года. По инициативе Владимира Путина были приняты поправки в закон «Об образовании», укрепляющие воспитательную работу в школах, а также введена надбавка в 5 тысяч рублей для всех классных руководителей.