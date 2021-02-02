Журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутника V»
Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.
«Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, результатов третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность» - говорится в сообщении РФПИ .
В фонде отметили, что только четыре разработчика вакцин опубликовали результаты третьей фазы испытаний в ведущий мировых медицинских журналах. В РФПИ отметили, что публикация международной экспертной оценки является «большим успехом и инструментом для создания новых препаратов в будущем».
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро, ссылаясь на результаты клинических исследований внутри страны, заявил, что эффективность «Спутника V» составляет 100%. Об этом лидер страны заявил в интервью журналисту Бруно Альтману.