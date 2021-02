В стране и мире Коронавирус Журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутника V» Алексей Курильченко Медицинский журнал подтвердил высокую эффективность российской вакцины. © Видео: Пресс-служба РФПИ © Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций. «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, результатов третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность» - говорится в сообщении РФПИ . В фонде отметили, что только четыре разработчика вакцин опубликовали результаты третьей фазы испытаний в ведущий мировых медицинских журналах. В РФПИ отметили, что публикация международной экспертной оценки является «большим успехом и инструментом для создания новых препаратов в будущем». Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро, ссылаясь на результаты клинических исследований внутри страны, заявил, что эффективность «Спутника V» составляет 100%. Об этом лидер страны заявил в интервью журналисту Бруно Альтману. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика