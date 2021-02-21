Спящий режим: как смартфон может помочь здоровому сну

Смартфон оказывает на человека световое и активирующее воздействие, поэтому при его использовании вечером и утром нужно соблюдать определенные правила. Об этом рассказала невролог-сомнолог Елена Царева.

Специалист пояснила, что цвет экрана находится в спектре, который подавляет мелатонин - гормон сна. И для того, чтобы избежать бессонницы и вовремя уснуть, вечером нужно ограничить использование гаджета. Не особо эффективен и режим Night Shift, который позволяет изменить цветность экрана на более теплую, так как он не устраняет такое световое воздействие полностью.

«Режим Night Shift не полностью устраняет такое световое воздействие смартфона, его польза примерно 60%. А вот утром смартфон вполне можно использовать, чтобы взбодриться», - сказала Царева в интервью радио Sputnik.

На будильник невролог порекомендовала ставить мелодии, которые хорошо слышно и желательно ритмичные, веселые, поскольку, «чем быстрее музыка, тем активнее человек».

«Медленные мелодии можно слушать перед сном, как белый шум, который подавляет другие шумы извне», - отметила врач.

Царева также посоветовала отказаться от функции откладывания звонка будильника, потому что есть вероятность, что после первого сигнала человек снова может погрузиться в глубокий сон и не услышать следующий. Если вы опасаетесь, что не успеете выспаться, то лучше сразу поставить будильник на более позднее время, но встать с первого сигнала.