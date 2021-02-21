Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спящий режим: как смартфон может помочь здоровому сну

Светлана Головина
06:56 21.02.2021
По словам невролога, на будильник нужно ставить ритмичные мелодии и просыпаться по первому сигналу.
Спящий режим: как смартфон может помочь здоровому сну
© Фото: Luisella Planeta Leoni, Pixabay
Читайте нас на:

Смартфон оказывает на человека световое и активирующее воздействие, поэтому при его использовании вечером и утром нужно соблюдать определенные правила. Об этом рассказала невролог-сомнолог Елена Царева.

Специалист пояснила, что цвет экрана находится в спектре, который подавляет мелатонин - гормон сна.  И для того, чтобы избежать бессонницы и вовремя уснуть, вечером нужно ограничить использование гаджета. Не особо эффективен и режим Night Shift, который позволяет изменить цветность экрана на более теплую, так как он не устраняет такое световое воздействие полностью.

«Режим Night Shift не полностью устраняет такое световое воздействие смартфона, его польза примерно 60%. А вот утром смартфон вполне можно использовать, чтобы взбодриться», - сказала Царева в интервью радио Sputnik.

На будильник невролог порекомендовала ставить мелодии, которые хорошо слышно и желательно ритмичные, веселые, поскольку, «чем быстрее музыка, тем активнее человек».  

«Медленные мелодии можно слушать перед сном, как белый шум, который подавляет другие шумы извне», - отметила врач.

Царева также посоветовала отказаться от функции откладывания звонка будильника, потому что есть вероятность, что после первого сигнала человек снова может погрузиться в глубокий сон и не услышать следующий. Если вы опасаетесь, что не успеете выспаться, то лучше сразу поставить будильник на более позднее время, но встать с первого сигнала.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:39 В стране и мире
Ученые заявили о сохранении иммунитета после COVID-19 в течение восьми месяцев
05:16 В стране и мире
В Норильске из-за обрушения на фабрике задержаны четверо сотрудников из числа руководства
04:46 В стране и мире
Один из основных симптомов COVID-19 может говорить об онкологии
03:25 В стране и мире
Гейтс оспорил официальное объяснение энергетического коллапса в Техасе
02:00 В стране и мире
Видео
Двигатель пассажирского Boeing 777 загорелся во время полета: видео
Популярное
Популярное
Свидетельство очевидца: полковник Алексей Смирнов рассказал, как происходил бой девятой роты в Афганистане
Астрономы сообщили о сенсационных свойствах ближайшей к Земле черной дыры
Видео
«Звезда» запускает новый телеканал «Звезда Плюс» в День защитника Отечества
Видео
«Холодный расклад»: синоптик рассказал, какой будет грядущая весна
Свитер бабушка связала: русские корни помогли перенести холод семье из Техаса
Эксперт рассказал, как быстро найти украденный телефон
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.