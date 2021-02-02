Мировые эксперты отметили эффективность вакцины «Спутник V»

Международные эксперты в области медицины прокомментировали эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Мнение ученых опубликовано на американском сайте Cision.

«Вакцина на 100% эффективна в предотвращении серьезных случаев заболевания или смерти, и это является наиболее важным параметром - мы все сможем справиться с легким насморком, главное, не оказаться в больнице и не иметь серьезных осложнений» - отметил Хильдегунд Эртл, профессор Центра вакцин и иммунологии Вистаровского института США.

Директор по исследованиям Национального института здоровья и медицинских исследований Франции Сесил Черкински заявил, что двойная формула «Спутника V» позволяет сравнительно легко производить и внедрять препарат в условиях глобальной нехватки вакцин.

«Вакцина "Спутник V" показывает высокую эффективность, особенно у пациентов старше 60 лет. Это впечатляющая разработка, которая оказала существенный вклад в борьбу с COVID-19» - рассказал профессор генной терапии отдела онкологии Оксфордского университета в Великобритании Лен Сеймур.

Издание отметило, что при проведении клинических испытаний «Спутника V» на добровольцах, было установлено, что препарат обеспечивает полную защиту от заражения от коронавирусной инфекции. Также отмечается безопасность препарата - все выявленные серьезные побочные эффекты никак не были связаны напрямую с вакцинацией.

По данным издания, «Спутник V» стал одной из трех вакцин, чья общемировая эффективность достигла 90%. Однако российский препарат выделяется рядом преимуществ, включаю низкую стоимость производства и упрощенные требования к транспортировке.