«Временная переходная фигура»: историк оценил перспективы Байдена на посту президента

Глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев оценил первые шаги Джо Байдена в качестве президента Соединенных Штатов. Историк отметил, что новая администрация не забыла о данных в предвыборное время обещаниях, но кроме этого о каких бы то ни было свершениях говорить на настоящий момент рано.

«Он выполнил свои обещания. Это касается, например, продления договора о стратегических наступательных вооружениях. Он выполнил свое обещание вернуться к сотрудничеству с международными организациями. Со своих обещаний он начал, и фактически уже их выполнил. С этой точки зрения он держит свое слово», - оценил Байдена Рогулев.

Историк заявил, что курс нынешней президентской администрации США явно будет отличаться от предшественника. В первую очередь, как раз желанием вернуться к многосторонним соглашениям, в том числе с Ираном.

«Но с ним сложнее, потому что против Ирана введены многочисленные санкции, затрагивающие и европейских союзников. Для того, чтобы вернуться к сотрудничеству с Ираном, США нужно будет отменить ряд санкций. Одно дело - вводить санкции против врага, другое дело - отменять санкции против врага. Иран не перестает быть противником США», - отметил Рогулев.

Он считает, что Байден является «временной переходной фигурой», которой предстоит решить множество непростых вопросов, и что ждать от него чего-то по-настоящему значимого в течение положенных ему четырех лет не стоит.

«За четыре года вряд ли можно добиться каких-то серьезных поворотов», - подытожил Рогулев.

Ранее стало известно, что новый президент США Джо Байден начал терять популярность среди своих же избирателей. По состоянию на 28-29 января его работу одобрил 61% опрошенных граждан США по сравнению с 63% 21-22 января.