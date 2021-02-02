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«Временная переходная фигура»: историк оценил перспективы Байдена на посту президента

Егор Левин
16:48 02.02.2021
Эксперт отметил, что нынешний политический курс США значительно отличается от предшествующего по множеству пунктов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Shawn Thew, CNP, Globallookpress
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Глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев оценил первые шаги Джо Байдена в качестве президента Соединенных Штатов. Историк отметил, что новая администрация не забыла о данных в предвыборное время обещаниях, но кроме этого о каких бы то ни было свершениях говорить на настоящий момент рано.

«Он выполнил свои обещания. Это касается, например, продления договора о стратегических наступательных вооружениях. Он выполнил свое обещание вернуться к сотрудничеству с международными организациями. Со своих обещаний он начал, и фактически уже их выполнил. С этой точки зрения он держит свое слово», - оценил Байдена Рогулев.

Историк заявил, что курс нынешней президентской администрации США явно будет отличаться от предшественника. В первую очередь, как раз желанием вернуться к многосторонним соглашениям, в том числе с Ираном.

«Но с ним сложнее, потому что против Ирана введены многочисленные санкции, затрагивающие и европейских союзников. Для того, чтобы вернуться к сотрудничеству с Ираном, США нужно будет отменить ряд санкций. Одно дело - вводить санкции против врага, другое дело - отменять санкции против врага. Иран не перестает быть противником США», - отметил Рогулев.

Он считает, что Байден является «временной переходной фигурой», которой предстоит решить множество непростых вопросов, и что ждать от него чего-то по-настоящему значимого в течение положенных ему четырех лет не стоит.

«За четыре года вряд ли можно добиться каких-то серьезных поворотов», - подытожил Рогулев.

Ранее стало известно, что новый президент США Джо Байден начал терять популярность среди своих же избирателей. По состоянию на 28-29 января его работу одобрил 61% опрошенных граждан США по сравнению с 63% 21-22 января.

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