Эксперт раскрыла пользу регулярного употребления черного хлеба

Употребление ржаного хлеба способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявила директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

Так, эксперт обратила внимание на то, что в хлебе из ржаной муки гораздо выше содержание пищевых волокон, чем в овощах и фруктах. Белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в составе такого хлеба содержится даже в три раза больше, чем в говядине. Благодаря богатому химическому составу ржи и приготовлению хлеба на закваске, кроме высокой пищевой ценности, хлеб обладает также и более выраженным вкусом и ароматом. Изделия дольше остаются свежими, не черствея, а также не подвергаются микробной порче. Регулярное употребление в пищу такой продукции способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых, а также других заболеваний. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Костюченко подчеркнула, что для сбалансированного питания в рационе должен присутствовать также и пшеничный хлеб, если нет противопоказаний и таких заболеваний, как, например, сахарный диабет.

«Считаю, что если человек ведет активный образ жизни, у него сбалансированное питание и нет медицинских противопоказаний, то употребление в день 150 грамм батона нарезного не приведет к избыточному весу», - резюмировала врач.

Ранее в Роскачестве предупредили об опасности нарезанного хлеба. Так, эксперты отметили, что нарезной хлеб, особенно в полимерной пленке, является идеальным местом для образования плесени.