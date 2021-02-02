В стране и мире Гинцбург: вакцина «Спутник V» эффективна для людей разного возраста Ирина Киселенко Вакцинационный препарат показал одинаковую примерно эпидемиологическую эффективность. © Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» показала примерно одинаковую эффективность от COVID-19 при применении в разных возрастных группах. «Одним из основных достижений, которые были продемонстрированы в третьей фазе (клинических испытаний. - Прим. ред.), является то, что среди всех групп данный вакцинационный препарат показал одинаковую примерно эпидемиологическую эффективность», - сообщил Гинцбург. Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций. В фонде отметили, что только четыре разработчика вакцин опубликовали результаты третьей фазы испытаний в ведущих мировых медицинских журналах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика