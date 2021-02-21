Взрослое население в Великобритании сможет привиться от COVID-19 в конце июля

Взрослое население в Великобритании сможет привиться от коронавируса в конце июля. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.

«Мы будем стремиться предложить прививку каждому взрослому к концу июля, помогая наиболее уязвимым слоям населения, и предпримем дальнейшие шаги, чтобы ослабить некоторые из существующих ограничений», - отмечается в распространенном заявлении министра.

Более того, британские власти планируют ввести первую из двух доз вакцины от COVID-19 всем людям старше 50 лет к 15 апреля.

По сообщениям СМИ, в понедельник глава правительства возможно объявит о частичной отмене ограничений по коронавирусу в сфере экономической деятельности.

Джонсон подчеркнул, что, несомненно, выход из режима изоляции будет проходить поэтапно и очень осторожно. На сегодняшний день первая доза вакцины уже введена 17 миллионам жителей Великобритании.

Ранее появилась информация о том, что Великобритания профинансирует вакцинацию для развивающихся стран на миллиард долларов. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, средства позволят дополнительно профинансировать механизм COVAX AMC.