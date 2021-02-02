Сближение «астероида - консервной банки» с Землей покажут в прямом эфире

Приближение к Земле «астероида» 2020 SO, который является частью ракеты-носителя времен миссии Surveyor 2, запущенной NASA в 1966 году, покажут в прямом эфире. Прямая трансляция начнется в 23.00 2 февраля UTC (3 февраля в 02.00 мск) на сайте проекта «Виртуальный телескоп» (virtualtelescope.eu).

Космический мусор приближался к нашей планете 1 декабря прошлого года. Тогда объект попал под действие гравитационных сил Земли, превратившись в ее искусственный спутник. Во время предыдущего сближения специалисты NASA признали в подозрительном астероиде часть ракетного ускорителя верхней ступени ракеты Centaur. Космическое тело, по структуре напоминающее пустую консервную банку, находилось на расстоянии 13 процентов от расстояния между Землей и Луной.

Ожидается, что во время нового сближения с Землей объект подойдет на расстояние всего 10 процентов от расстояния между нашей планетой и Луной.

По прогнозам астрономов, уже в марте космический мусор сможет вырваться из тисков гравитации и отправится в открытый космос.