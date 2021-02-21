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В населенных пунктах Хабаровского края восстановлено электричество

Светлана Головина
06:26 21.02.2021
Из-за непогоды  режим ЧС межмуниципального характера был введен на территории Комсомольского, Нанайского, Ванинского и Советско-Гаванского районов.  
В населенных пунктах Хабаровского края восстановлено электричество
© Фото: pixabay
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В Хабаровском крае, где из-за снежного циклона была повреждена система подачи электроснабжения, завершены ремонтные работы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

На данный момент подача электроснабжения осуществляется в штатном режиме.  Также без ограничений осуществляется движение всех видов транспорта.

По данным ведомства, в нескольких населенных пунктах Советско-Гаванского, Ванинского и Нанайского районов необходимо провести восстановление кровли  на 233 объектах. Для проведения работ из резерва правительства доставлено 385 листов шифера.

«Накануне дополнительно направлено еще 800 листов шифера и 1,4 км электрокабеля для замены поврежденных в ходе циклона», - уточняется в заявлении МЧС.

Последствия мощного снежного циклона в Хабаровском крае устраняют с 17 февраля. Из-за непогоды  режим ЧС межмуниципального характера был введен на территории Комсомольского, Нанайского, Ванинского и Советско-Гаванского районов.  

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