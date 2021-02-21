В населенных пунктах Хабаровского края восстановлено электричество

В Хабаровском крае, где из-за снежного циклона была повреждена система подачи электроснабжения, завершены ремонтные работы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

На данный момент подача электроснабжения осуществляется в штатном режиме. Также без ограничений осуществляется движение всех видов транспорта.

По данным ведомства, в нескольких населенных пунктах Советско-Гаванского, Ванинского и Нанайского районов необходимо провести восстановление кровли на 233 объектах. Для проведения работ из резерва правительства доставлено 385 листов шифера.

«Накануне дополнительно направлено еще 800 листов шифера и 1,4 км электрокабеля для замены поврежденных в ходе циклона», - уточняется в заявлении МЧС.

Последствия мощного снежного циклона в Хабаровском крае устраняют с 17 февраля. Из-за непогоды режим ЧС межмуниципального характера был введен на территории Комсомольского, Нанайского, Ванинского и Советско-Гаванского районов.