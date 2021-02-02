В Москве открыли мемориальную доску Левитану

В Москве торжественно открыли мемориальную доску диктору, Народному артисту СССР Юрию Левитану. Медальон был установлен на стене Дома Радио - там «Голос Победы» проработал более 30 лет.

На церемонии звучали знаменитые позывные Левитана, многие из которых стали символом советской эпохи. Также звучали фрагменты военных сводок советского информбюро.

В торжестве принял участие помощник президента РФ Владимир Мединский. Он отметил, что голос Левитана был главным в годы Войны и вдохновлял советских людей на свершения.