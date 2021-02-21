Турчинов пожаловался на ослабление украинской армии

По сравнению с эпохой президентства Петра Порошенко, украинские Вооруженные Силы ослабли, и довольно значительно. Как заявил бывший секретарь СБУ Александр Турчинов, команда экс-президента Украины передала преемникам «сильную армию», о которой они и не думают заботиться.

«Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооруженных сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах техническо-материального обеспечения, сейчас этого нет», - заявил политик в эфире канала «Прямой».

Турчинов отметил, что финансирование ВСУ впервые за семь лет осталось на уровне прошлого года, а два года подряд денежное довольствие военных Украины не индексируется даже на значение инфляции.

Ранее Государственное бюро расследований Украины разоблачило преступную деятельность, которая осуществлялась должностными лицами Командования Медицинских сил ВСУ. Чиновники потратили 11 миллионов гривен на закупку некачественных аппаратов искусственной вентиляции легких.