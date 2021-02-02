В России выбрали лучшего учителя года
Победителем конкурса стал учитель математики из Ростовской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Волгограде прошла церемония вручения премии «Учитель года». За победу в конкурсе боролись 85 педагогов со всей страны. До финала дошли пятеро.
Абсолютным победителем стал преподаватель математики из Ростовской области Михаил Гуров. Кандидат математических наук работает в школе уже 10 лет. Министр просвещения Сергей Кравцов вручил ему традиционную награду - хрустального пеликана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет встречу с лауреатами конкурса в режиме видеоконференции.