В России выбрали лучшего учителя года

В Волгограде прошла церемония вручения премии «Учитель года». За победу в конкурсе боролись 85 педагогов со всей страны. До финала дошли пятеро.

Абсолютным победителем стал преподаватель математики из Ростовской области Михаил Гуров. Кандидат математических наук работает в школе уже 10 лет. Министр просвещения Сергей Кравцов вручил ему традиционную награду - хрустального пеликана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет встречу с лауреатами конкурса в режиме видеоконференции.