Ученые назвали причину высокой заразности «британского» штамма коронавируса

Группа ученых из Швеции и Индии установила причину высокой заразности «британского» штамма COVID-19. По их данным, она кроется в генной мутации домена S-белка, связанного с рецептором человеческой клетки hACE-2.

Исследователи сравнили взаимодействие с рецептором условно здорового и мутировавшего белков, и оказалось, что второй связывается с hACE-2 чаще. Мутация под названием N501Y усиливает связь между рецепторами домена белка и клетки, что потенциально приводит к усилению способности штамма вызывать заболевание. Результаты исследования опубликованы в журнале bioRxiv.

Ранее в Японии впервые обнаружили очаг заражения «британским» штаммом коронавируса. Трое инфицированных найдены в восточной префектуре Сайтама - все они общались с мужчиной, который, как выяснилось впоследствии, и был заражен коронавирусом.