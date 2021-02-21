Британская учительница стала самой молодой девушкой, переплывшей Атлантику

Учительница плавания из Великобритании поставила рекорд, став самой молодой женщиной в истории, в одиночку переплывшей Атлантический океан. Для этого 21-летней Жасмин Харрисон понадобилось 70 дней, три часа и 48 минут.

Путешествие девушки стартовало в декабре прошлого года на канарском острове Ла Гомера. Финишировала она на острове Антигуа в Карибском море. Сразу после прибытия юная британка сообщила, что получила от своего предприятия все, чего желала, а также поделилась, что больше всего сейчас рада будет еде.

Жасмин отметила, что рада была уйти от нормальной жизни в свое изолированное путешествие. На выход из зоны комфорта девушка хотела вдохновить и других представителей молодежи. Об этом пишет The Gurdian.

Рекорд девушки помог собрать свыше 10 000 фунтов стерлингов на благотворительность. Вырученные средства были направлены в фонд, защищающий среду от чрезмерного вылова рыбы, а также организацию, помогающую пострадавшим от стихийных бедствий людям.