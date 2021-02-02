Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота

Археологи обнаружили древнеегипетскую мумию с языком из золота. Находка была сделана во время раскопок египетского поселения Тапосирис Магна. В скале были найдены высеченные гробницы, скрывавшие 16 захоронений. Среди них находилась и мумия с золотым языком, сообщает The Daily Mail.

Как полагают в Министерстве древностей Египта, язык из золота положили при бальзамировании, чтобы умерший мог обладать даром речи в загробной жизни.

По мнению ученых, захоронениям около двух тысяч лет. Кроме плохо сохранившихся останков мумий, в гробницах также обнаружили каменные погребальные маски с изображением похороненных людей, остатки свитков и золотые украшения в честь Осириса.

Известно, что в Тапосирис-Магне некогда стояли храмы, посвященные древнеегипетским богам Осирису и Исиде.

По предварительным данным, захороненные в гробницах люди могли жить в период с 304 г. до н.э. по 30 г. до н.э.