«Будущее наступило»: робот-собака обрел новые способности

Компания Boston Dynamics обновила список возможностей своего знаменитого робота-собаки. Теперь машина способна собирать мусор, открывать двери, ухаживать за садом и рисовать мелом. Видео с новым функционалом робота было опубликовано на YouTube-канале компании.

Новые функции робот выполняет с помощью руки-манипулятора, установленной в верхней части.

Также роботы способны синхронизироваться между собой. На видео было показано как две «собаки» одновременно раскручивают спортивную скакалку. Для координации действий используется специально разработанное мобильное приложение.