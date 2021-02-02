В США огласили ФРГ «определенные условия» для снятия санкций по «Северному потоку - 2»

В новой администрации Соединенных Штатов заявили о готовности отменить санкции, вынесенные в отношении российского международного проекта «Северный поток - 2» в случае выполнения ФРГ определенных условий. В частности, германская сторона должна «предложить комплексное решение».

США заинтересованы в реализации газопровода посредством механизма, при необходимости ограничивающего его работу. Предполагается, что данное условие необходимо Соединенным Штатам для разрешения ситуации с возможным сокращением транзитных поставок газа через Украину. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Ранее в Германии оценили возможность введения санкций по «Северному потоку - 2». Представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер заявил о том, что представители стран Евросоюза предлагали включить проект строительства трубопровода «Северный поток - 2» в дискуссию о санкциях против России, однако позиция Берлина по этому вопросу не изменилась.