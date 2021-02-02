Россия обеспокоена желанием НАТО втянуть Швецию в военную активность

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия обеспокоена стремлением Североатлантического альянса втянуть Швецию в военную активность. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе встречи с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

«Мы рассматриваем политику Швеции по неучастию в военных союзах как важный фактор региональной стабильности. И, конечно же, мы с озабоченностью наблюдаем за попытками все-таки последовательно втягивать Стокгольм во взаимодействие с Североатлантическим альянсом» - заявил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Швеция все чаще принимает участие в учениях Альянса и предоставляет для них свою территорию. При этом Лавров убежден, что все проблемы на севере Европы можно решить силами стран этого региона.