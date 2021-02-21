Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Юрист объяснил, что запрещено менять в своей машине

Анна Берестовая
05:28 21.02.2021
Специалист не одобрил новые правила для автолюбителей.
Юрист объяснил, что запрещено менять в своей машине
© Фото: Fezbot2000, unsplash.com
Читайте нас на:

Начиная с февраля этого года владельцев автомобилей обязали запрашивать разрешения на преобразования собственного транспорта. Оборудование, у которого отсутствует заводская сертификация, должно будет пройти специальную сертификацию в имеющей аккредитацию для таких процедур лаборатории.

Об этом рассказал директор компании маркетинговых исследований Александр Груздев. Он отметил, что для добавления элемента на авто требуется, чтобы производитель машины указал о возможности подобного дополнения. Если же производитель этого не сделал, согласовывать этот вопрос придется отдельно.

В интервью агентству «Прайм» специалист высказался против введения новых правил. Он указал, что стоило бы обратить внимание на проблемы, такие как «скручивание пробега», а не вводить подобные ограничения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:16 В стране и мире
В Норильске из-за обрушения на фабрике задержаны четверо сотрудников из числа руководства
04:46 В стране и мире
Один из основных симптомов COVID-19 может говорить об онкологии
03:25 В стране и мире
Гейтс оспорил официальное объяснение энергетического коллапса в Техасе
02:00 В стране и мире
Видео
Двигатель пассажирского Boeing 777 загорелся во время полета: видео
01:32 В стране и мире
Видео
В СК раскрыли подробности убийства матерью двух маленьких детей в Москве
Популярное
Популярное
Свидетельство очевидца: полковник Алексей Смирнов рассказал, как происходил бой девятой роты в Афганистане
Астрономы сообщили о сенсационных свойствах ближайшей к Земле черной дыры
Видео
«Звезда» запускает новый телеканал «Звезда Плюс» в День защитника Отечества
Видео
«Холодный расклад»: синоптик рассказал, какой будет грядущая весна
Свитер бабушка связала: русские корни помогли перенести холод семье из Техаса
Эксперт рассказал, как быстро найти украденный телефон
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.