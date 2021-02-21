Юрист объяснил, что запрещено менять в своей машине

Начиная с февраля этого года владельцев автомобилей обязали запрашивать разрешения на преобразования собственного транспорта. Оборудование, у которого отсутствует заводская сертификация, должно будет пройти специальную сертификацию в имеющей аккредитацию для таких процедур лаборатории.

Об этом рассказал директор компании маркетинговых исследований Александр Груздев. Он отметил, что для добавления элемента на авто требуется, чтобы производитель машины указал о возможности подобного дополнения. Если же производитель этого не сделал, согласовывать этот вопрос придется отдельно.

В интервью агентству «Прайм» специалист высказался против введения новых правил. Он указал, что стоило бы обратить внимание на проблемы, такие как «скручивание пробега», а не вводить подобные ограничения.