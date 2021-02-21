В Норильске из-за обрушения на фабрике задержаны четверо сотрудников из числа руководства

Четыре сотрудника Норильской обогатительной фабрики, в которой ранее произошло масштабное обрушение в районе галереи дробильного цеха, а также подрядной организации, задержаны в рамках расследования уголовного дела. Соответствующую информацию сообщили в региональном отделении СК РФ.

Следователи задержали начальника отдела по техническому надзору, главного инженера и начальника дробильного цеха предприятия, а также сотрудника ремонтно-строительного треста, ответственного за допуск рабочих к труду. Согласно предварительной версии, летом 2018 года во время проверки здания в его конструкции были обнаружены дефекты, работа по исправлению которых не была начата вовремя.

Укрепление сооружения стартовало лишь 8 февраля 2021 года и не имело необходимой документации. Конкретная причина обрушения пока выясняется. В результате случившегося погибли три человека и еще пятеро оказались в больнице с повреждениями различной степени тяжести.