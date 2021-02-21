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СМИ сообщили о дилемме Байдена из-за «Северного потока - 2»

Валентина Пескова
05:12 21.02.2021
Немецкие журналисты уверены, что «обмениваясь любезностями» с Меркель президент США рискует поссорить демократов и республиканцев.
СМИ сообщили о дилемме Байдена из-за «Северного потока - 2»
© Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress
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Администрация президента США Джо Байдена хотела бы возобновить тесное сотрудничество с Германией, однако в отношения Вашингтона и Берлина прочно вмешался газопровод «Северный поток-2». Об этом пишут ведущие немецкие СМИ.

Журналист Süddeutsche Zeitung отмечает, что «обмениваясь любезностями» во время телефонного разговора с Ангелой Меркель, которая поздравляла Байдена с избранием на пост президента США, тот «поставил под угрозу консенсус» между демократами и республиканцами, достигнутый ими по поводу строительства газопровода из России в Германию.

Ранее два сенатора отправили письма Байдену, призывая его продолжать жесткую политику администрации Трампа в отношении «Северного потока-2». Однако газета резонно отмечает, что пока не совсем понятно, в чем может «пойти на уступки» президент США , учитывая, что позиция Берлина относительно судьбы газопровода - остается непреклонной.

Дилемма же Байдена состоит в том, что «улучшить» отношения с Берлином, которые немного пошатнулись из-за споров о газопроводе, он хочет, однако на практике сделать этого не сможет, поскольку Ангела Меркель давно определилась и приняла свое решение. Поэтому давать «обратный ход» и менять свою позицию Германия уже вряд ли будет.

В свою очередь немецкая газета Handelsblatt пишет, что США в качестве компромиссного варианта рассматривают возможность временного отключения газопровода, если будет ограничен транзит российского газа через Украину. Издание считает, что именно такое предложение должно поступить от Берлина.

Ранее госдепартамент США не предложил новых санкций по трубопроводу «Северный поток - 2». В докладе для Конгресса страны фигурируют лишь российское судно «Фортуна» и компания «КВТ-Рус», которые уже и так находятся под ограничениями. Новых же ограничительных мер против немецких и других европейских организаций, которые участвуют в строительстве трубопровода, не предусмотрено.

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