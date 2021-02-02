Мишустин поручил проконтролировать расходы на строительство водопровода в Калмыкии

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил главе Калмыкии Бату Хасикову лично проконтролировать расход средств на строительство Ики-Бурульского группового водопровода в Элисте.

«Я бы вас попросил лично взять под контроль расход каждого рубля» - заявил Мишустин.

Также премьер-министр обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой прислать специалистов для расчета требуемого объема средств, необходимых для строительства.

Строительство Ики-Бурульского группового водопровода велось с 2006 по 2015 год. Однако в 2019 году межведомственные рабочие группы пришли к выводу, что объект не достроен, а ряд документов, необходимых для запуска трубопровода, не был передан в необходимые инстанции.

По факту хищения средств, выделенных на строительство, было возбуждено уголовное дело. В декабре того же года глава Калмыкии обратился к Хуснуллину с просьбой проведения экспертизы и выделения средств на завершение строительства трубопровода.