В МВД предложили увеличить срок хранения дактилоскопической информации

Органы внутренних дел смогут хранить дактилоскопические данные ряда граждан до момента их смерти или до достижения ими 100-летнего возраста.

Согласно новому проекту, который разработали в МВД РФ, соответствующие изменения предлагается внести в статью 13 Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

«Реализация законопроекта не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений МВД России и государственных органов власти, а также выделения дополнительного финансирования», - подчеркнули в министерстве.

Как сообщается на сайте ведомства, необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев обусловлена тенденцией к росту в России числа граждан старше 80 лет. По достижении данного возраста, отметили в МВД РФ, у граждан повышается вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти.