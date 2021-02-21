Один из основных симптомов COVID-19 может говорить об онкологии

Постоянный кашель, являющийся одним из наиболее частых симптомов COVID-19, также может являться признаком рака легких. О наличии онкологии также могут свидетельствовать одышка, кровохаркание, потеря веса и аппетита.

Об этом пишет Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании. В организации подчеркнули, что обнаружение рака на самых ранних стадиях значительно повышает шансы прожить следующие пять лет в сравнении с пациентами с раком на поздних стадиях.

Ранее врач рекомендовал людям, имеющим неблагоприятный анамнез в области онкологических заболеваний, подумать о проведении тестирования на предрасположенность к раку. Такие меры могут помочь в случае высоких рисков вовремя предпринять действия для профилактики опухоли.